الداخلية تنشر فرقا أمنية لتوقيع غرامات الكمامة وتفتيش وسائل النقل

قال مصدر أمني، إنّ وزارة الداخلية نشرت قواتها على مستوى الجمهورية صباح اليوم، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قرار ارتداء الكمامة، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ سيتم توقيع غرامات فورية على مخالفي قرار ارتداء الكمامة.

حملات على وسائل النقل

وأضاف المصدر، أنّ الأجهزة الأمنية موجودة في جميع وسائل النقل بمحافظات الجمهورية كافة، لتطبيق قرار الغرامة الفورية على مخالفي ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي كافة، والتي تشمل محطات القطارات والمترو وأتوبيسات النقل العام ووسائل النقل العام بين المحافظات.

وأوضح المصدر، أنّه سيتم تفتيش الميكروباصات للتأكد من ارتداء الركاب للكمامات، وذلك من خلال أكمنة متحركة على الطرق بشكل مستمر، منعا لتراخي المواطنين في ارتداء الكمامة الطبية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على صحتهم.

شرطة نسائية تشارك في تنفيذ القرار

ولفت المصدر، إلى أنّه جرى تكثيف وجود الأمن من خلال ضباط وضابطات وأفراد شرطة سرية في القطارات وعلى الأرصفة، ومحطات مترو الأنفاق، وعلى أرصفتها وداخل العربات، بهدف التأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة.

وتابع المصدر، أنّ القرار سيتم تطبيقه على كل مستقلي وسائل النقل العام والأسواق، وأنّ الشرطة ملزمة بتطبيق القرار في مواقف الأقاليم والسرفيس ومحطات الركاب بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة.

وأكد أنّه سيتم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية في عربات السيدات بمترو الأنفاق، فضلا عن وجود أفراد من الشرطة على بوابات المحطات ومداخل ومخارج المترو، ومنذ الساعات الأولى للصباح، أجرت قوات الأمن أكمنة وارتكازات أمنية على الطرق الداخلية بالمحافظات، والطرق الرابطة بين المحافظات، لتطبيق غرامة 50 جنيها على المخالفين مقابل الحصول على الإيصال، موضحا أنّ القرار لن يطبق على المواطنين في الشارع ولا داخل السيارات الملاكي.