موظفو السكة الحديد ينتشرون بالمحطات لضبط مخالفي ارتداء الكمامات

بدأ موظفو السكة الحديد، صباح اليوم، الانتشار داخل المحطات الرئيسية، تزامنا مع أول أيام تطبيق غرامة قدرها 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وفقا لحق الضبطية القضائية التي حصلوا عليها بموجب قرار وزير العدل الصادر الأربعاء الماضي، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة ستبدأ صباح اليوم تنفيذ تطبيق الغرامات المالية الفورية على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّه أصدر تعليمات صارمة لجميع موظفي الهيئة بالتعامل بشكل حازم مع المخالفين، للحد من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية الكاملة للركاب والعاملين من خطر الإصابة بكورونا.

وأكد رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، عدم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس داخل المحطات منذ ظهور الجائحة.

وتابع رسلان، أنّ الهيئة تنفذ بشكل يومي جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات الرئيسية لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر.

ولفت إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الجميع داخل الهيئة يعمل على توفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنّه سيكون هناك فرق داخل عربات القطارات أثناء الرحلات، لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامات الطبية وتغريمهم بشكل فوري، لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّ قطارات السكة الحديد تقل يوميا نحو مليون راكب وراكبة، وأنّ جميع القطارات يتم تعقيمها بشكل كامل قبل انطلاق الرحلة.

وأكد رسلان، أنّ حركة سير القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وجميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

وأشار إلى وجود تعليمات صارمة للعاملين في ورش الصيانة بمنع خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، لمنع أي حوادث أو تعطيل للرحلة.

يذكر أنّ وزير العدل، أصدر القرار رقم (9452) لسنة 2020، الذي حدد وظيفة مأموري الضبط القضائي في 21 وزارة و6 جهات؛ بشأن ضبطهم جريمة عدام ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد مصدر بوزارة العدل في وقت سابق، لـ«الوطن»، أنّه أصبح من حق موظفي السكة الحديد، حق تحرير المخالفة، وكذلك الموظفين في مواقف النقل الجماعية؛ للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات، وحال عدم ارتدائها سيتم تحرير إيصال مخالفة، وستكون الأخيرة متدرجة بين الحد الأدنى 50 جنيها والأقصى 150 جنيها، وتقدير المبلغ في المخالفة ممنوح لمأمور الضبط القضائي.