أبرز جهود «تحيا مصر» ضد كورونا بعد توجيه السيسي بدعم «اللقاح»

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه خلال اجتماع الوزراء أمس، بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، الأمر الذي يأتي استكمالا لعمل الصندوق الذي حرص منذ تفشي الأزمة لدعم الفئات المستحقة خصوصا من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وفي مارس الماضي أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة»، لمواجهة تداعيات الجائحة، إذ خصص الصندوق الحساب رقم (037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، لاستقبال المساهمات والتبرعات من الداخل والخارج من أجل دعم القطاع الطبي، والأسر الأولى بالرعاية إلى جانب العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي.

وجاءت مساهمات الصندوق في دعم الفرق الطبية حتى الآن كالآتي:

دعم الأطقم الطبية

- توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة.

- 240 جهاز تنفس صناعي.

- 16 ألف بدل عزل واقية.

- مليون كمامة جراحية و60 ألف كمامة) - N95 Kn95 (، 50.

- 1000 لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر.

- 1000 جهاز كاشف للفيروس.

دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة

-- نجح الصندوق في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية.

- وفر 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، و150 طن دواجن، 160 طن خضروات، و200 طن لحوم إلى جانب توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

- التنسيق مع وزراة التضمن الاجتماعي لاستهداف العمالة غير المنتظمة بالقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، ومقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، ودور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعاون مع 22 منظمة مجتمع مدني شاركت في توزيع وتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها، وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية.