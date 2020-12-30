صندوق تحيا مصر: رصدنا 100 مليون جنيه لمساعدة الدولة في إغاثة المتضررين

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق منذ بداية عمله في 2015، يعمل على أكثر من محور سواء التنمية العمرانية، الرعاية الصحية، أو الدعم الاجتماعي، لكن عام 2020، كان تركيز الصندوق الأساسي على مواجهة الكوارث والأزمات، مشيرا إلى أن البداية لم تكن بفيروس كورونا، لكن كانت بسيول تأثر بها عدد كبير من المواطنين في القرى، وأنه من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنا مكلفين من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي برصد 100 مليون جنيه، حتى نستطيع أن نساعد الدولة، فيما يتعلق بإغاثة المتضررين، وإعانة القرى التي تضررت من هذه السيول.

نعمل حتى الآن بأرقام مرضية جدا لنا

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، على فضائية «Ten»، أن دورنا كان مقسم إلى شقين في مواجهة جائحة فيروس كورونا، التي فرضت نفسها حتى الآن، سواء في دعم الأطقم الطبية في المستشفيات، الذي نعمل عليه حتى الآن، بأرقام مرضية جدا بالنسبة لنا، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، سواء مع وزارة التضامن أو القوى العاملة.

وردنا 560 ماكينة غسيل كلوي في 19 محافظة

وتابع، أنه مع بداية تخفيف حدة الموجة الأولى لفيروس كورونا، بدأنا ننشط عدد من المبادرات التي كانت من المفترض التي تنطلق في أعمالها سواء مبادرة «كلنا جمبك» الخاصة بتوفير أجهزة الغسيل الكلوي الذي استطعنا حتى الآن، توريد 560 ماكينة غسيل كلوي في 19 محافظة في مستشفيات كانت تحتاج إلى الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى 400 كرسي للمرضى و500 حضانة.

وأكد على توفير الدعم المستمر للأطقم الطبية، من خلال توفير 240 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى مليون كمامة، منهم 60 ألف كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، وكل ذلك بالمشاركة الإيجابية من المواطنين مع الصندوق.