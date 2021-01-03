وصول جثمان المدرس المصري من السعودية.. و«سعفان» يتابع صرف مستحقاته

وصل إلى أرض الوطن، صباح اليوم الأحد، على طائرة مصر للطيران «بوينج 737 رقم 2650»، قادمًا من الرياض بالمملكة العربية السعودية، جثمان المدرس المصري هاني محمد عبدالتواب عرندس، الذي لقي حتفه إثر إصابته بعيار ناري، على يد الطالب محمد مهدي الدوسري البالغ من العمر 13 عامًا، ليدفن في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم مركز يوسف الصديق بقرية الروضة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أصدَر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلًا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

بدوره، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ الوزير تلقى تقريرًا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنَّ السفارة المصرية بالرياض والمكتب العمالي يتابعان نتيجة التحقيقات ومستحقات المدرس لدى جهة عمله بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل بالسعودية.

فيما قال الملحق العمالي أحمد رجائي، إنَّ عبدالرحمن العامري صاحب مدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل تعهد بدفع مستحقات المتوفى المتمثلة فى راتب آخر شهر ومكافأة نهاية الخدمة ، فضلا عن تعهده بدفع تكاليف شحن الجثمان إلى مصر، إضافة إلي دفع رواتب المدرس باقى مدة العام الدراسي الحالي تقديراً منه للمدرس المتوفى والذى كان يتمتع بمحبة زملائه وطلابه في المدرسة.

وكان وزير القوي العاملة، تلقى تقريراً سابقاً من الملحق العمالي أحمد رجائي، كشف فيه تفاصيل الوفاة، مشيرًا إلى أنَّ المتوفى مدرس ويدعى هاني عبدالتواب سعد محمد، من محافظة الفيوم- النزلة - الصديق، وهو حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة الإنجليزية ويعمل معلم بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل بالمملكة وله زوجة وطفلان ويبلغ من العمر 35 عاماً.

ولفت التقرير، إلى أنَّه كان قد حدث خلاف مع أحد الطلاب بالمدرسة التي يعمل بها على خلفية درجات التقييم للطالب والذي يعرف عنه إثارته للمشاكل داخل المدرسة، وعند انتهاء العمل، ومغادرة المدرس مقر المدرسة تفاجا بالطالب ويدعي محمد مهدي الدوسري ويبلغ من العمر 13 عاماً، وأخيه خارج المدرسة بانتظاره وبعد مشادة كلامية بينهما باغته الطالب بطلق ناري أصابه في رأسه من الخلف ولاذا بالفرار، وتمّ نقل المدرس إلى المستشفى بالسليل بعد غيابه عن الوعي ولخطورة الإصابة تم تحويله إلى مستشفى الإيمان بالرياض، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة وحجزه بالعناية المركزة بالمستشفى وهو في غيبوبة كاملة استمرت لمدة 5 أيام توفي بعدها، وتمّ نقل الجثمان إلى مجمع الملك سعود الطبي وإجراء الصفة التشريحية تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.

كما كشف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنَّ الطالب الجاني تمّ القبض عليه وأخيه فور وقوع الحادث من قبل السلطات السعودية، وأدلى الطالب باعترافه بإطلاق النار على المدرس، وتمّ نقله إلى دار الأحداث بالرياض لحين الانتهاء من التحريات والتحقيقات الجنائية.