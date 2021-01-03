«القوى العاملة» تعين 706 شباب بالقطاع الخاص والاستثماري في الإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 706 شباب، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2102 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال نوفمبر الماضي، استخرجت المديرية 386 شهادة قياس مستوى مهارة ، و490 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 215 شكوى عمالية، تمّ تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وتمّ تحويل 26 منها للقضاء، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنَّ المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ24 عاملا، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ42 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر ذلك عن تحرير 25 محضراً، وبحث 6 شكاوى فردية، إضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 129 منشأة، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تابعت 167 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.