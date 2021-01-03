تسليم قطعة أرض لـ«الشباب» لإقامة قرية أوليمبية شرق بورسعيد

أعلن المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد «سلام»، عن تسليم قطعة ارض بمساحة 325 فدانًا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وذلك لإقامة مشروع القرية الأوليمبية بمدينة شرق بورسعيد «سلام».

وأشار رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ تسليم قطعة الأرض، يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، لإقامة مدينة أوليمبية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، حيث انتقلت اللجنة للموقع، وتمّ تسليمه في وجود المسؤولين عن الجهاز والوزارة.​