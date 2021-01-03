«ضربناه بحديدة على راسه علشان بيطالبنا بالفلوس».. اعترافات قاتلي سائق

لم تتخيل الزوجة التي بلغت من العمر 55 عاما، أن القتل سيكون نهاية شريك حياتها الذي عاشت معه أكثر من 30 عاما، وأن النهاية ستكون على يد شقيقها، لكن هذا ماحدث لـ «هدى. م»، 55 سنة، ربة منزل، تقيم بحي عميرة في مدينة دسوق، والتي عثرت على زوجها «محمد. م»، 59 سنة، سائق، جثة هامدة، مكبلاً وغارقاً في دمائه، وبه آثار جروح في الرأس داخل المنزل محل سكنهما.

حالة من الصدمة تعيشها الزوجة عقب إلقاء المباحث القبض على شقيقها وزوجته بعد ثبوت قيامهما بقتل زوجها، فلم تصدق أنا رُملت على يد شقيقها، الذي كان دائم الاستدانة لـ«الأموال»، من زوجها، «كنا بنفك ضيقته رغم أن ظروفنا يادوب ماشية مع الحياة، لكن محفظش الجميل وقتل جوزي، أخويا قتل جوزي»، بهذه الكلمات عبرت السيدة عن حزنها.

القاتل: «ربطناه بالحبال وضربناه بحديدة وسرقنا الإيصالات»

«كنا سالفين منه فلوس وواخد علينا إيصالات أمانة، وكل شوية يقولي هات الفلوس وإلا هقدم الإيصالات للنيابة، وطلب الفلوس أكتر من مرة، وأنا مش قادر أسددها، ففكرت إزاي أتخلص منه علشان ميطالبنيش»، بهذه العبارات اعترف «سمير. ص»، 39 سنة، حداد، بقتل زوج شقيقته.

وقال المتهم خلال التحقيقات معه، قبل أن تقرر النيابة حبسه، «استعانت بزوجتي «نجلاء. ف»، 37 سنة، ربة منزل، وقولتلها لازم نتخلص منه مش كل شوية يقولنا على الفلوس، ومراتي كانت ماضية على إيصالات أمانة، هي كمان، فعرفنا أن أختي كانت مبيتة عن أمي، ودخلنا البيت ووثقناه بـ«الحبال»، ربطناه في الشقة، وضربناه بحديده على دماغه، وسرقنا الإيصالات، بس مكنش قصدنا نموته».

وقررت نيابة دسوق، حبس الحداد وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، القبض على حداد وزوجته، اليوم السبت، لاتهامهما بقتل زوج شقيقة الأول، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم وزوجته باسترداد مبالغ مالية تحصلا عليها عن طريق الاستدانة، وتهديده لهما بإيصالات أمانة في حيازته.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة بندر دسوق، من مواطنة تُدعى «هدى. م»، 55 سنة، ربة منزل، تقيم بحي عميرة في مدينة دسوق، على زوجها «محمد. م»، 59 سنة، سائق، جثة هامدة، مكبلاً وغارقاً في دمائه، وبه آثار جروح في الرأس داخل المنزل محل سكنهما.

انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، على رأس فريق من مباحث المديرية والقسم إلى مكان الواقعة، محل العثور على جثة المجني عليه، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وبسؤال زوجته المذكورة، أفادت بأنها أثناء عودتها من منزل والدتها، لسابق مبيتها هناك، عثرت على زوجها غارقا في دمائه، ومكبلاً بالأحبال في بعض أثاث المنزل، وفق ما أوضحت في بلاغها، فيما أفادت بعدم وجود مشاكل بينه وآخرين جعلهم ينتقمون منه بقتله بذلك الوضع.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة «سمير. ص»، 39 سنة، حداد، وزوجته «نجلاء. ف»، 37 سنة، ربة منزل، ويقيمان بمدينة دسوق، وذلك لحدوث خلافات بين المتهم الأول، والمجني عليه زوج شقيقته، بسبب مطالبته إياهم بسداد مبلغ مالي عليهما.

وتبين من التحريات أن المتهم الأول، دائم الاستدانة من المجني عليه، وفي آخر مرة استدان المتهم، مقابل التوقيع على إيصالات أمانة، وزوجته المتهمة الثانية وقعت على إيصالات أمانة كضامن لزوجها، وبعد اقتراب موعد سداد الدين، تخلفا عن السداد، ما دفع المجني عليه إلى مطالبتهما بسداد المبلغ، ويلوح بتقديم شكوى ضدهما بإيصالات الأمانة.

التحريات: «المتهمان كانا دائمي الاستدانة من المجني عليه»

وأوضحت التحريات أنه في يوم الواقعة، اتفق المتهم الأول مع زوجته المتهمة الثانية، وعقدا العزم على التخلص من المجني عليه، وسرقة إيصالات الأمانة، وتوجها إلى مسكنه مستغلين غياب زوجته، شقيقة المتهم الأول، لمبيتها في منزل والدتها، وأثناء الانفراد بها باغتاه بتوثيقه بالحبال في أثاث الشقة.

كما دلت تحريات فريق البحث الجنائي أن المتهم الأول تعدى على المجني عليه بالضرب على رأسه بآله حادة «حديدة»، وبعد تأكدهما من وفاته، سرقا إيصالات الأمانة الخاصة بهما وفرا هاربين، تاركين المجني عليه غارقاً في دمائه.

وتوصلت التحريات إلى مكان اختباء المتهمين في إحدى المناطق بنطاق محافظة القاهرة، وتم تشكيل حملة أمنية مشتركة، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، وقطاع الأمن العام، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة بندر دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي، أقرا بصحتها، لسابق مرورهما بأزمة مالية منعتهما من سداد الدين للمجني عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم برقم 4901 لسنة 2020 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.