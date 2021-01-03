«صحة الشرقية» عن وفيات مستشفى الحسينية: بسبب الأمراض المزمنة والجلطات

أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر اليوم، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة.

ونفى وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة؛ مؤكدًا احتجاز 17 طفلًا داخل الحضانات بالمستشفى، ولم يتأثروا بشيء

محافظ الشرقية يوجه بفتح تحقيق

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمتابعة واقعة وفاة مرضى من مصابي كورونا داخل العناية المركزة بقسم العزل في مستشفى الحسينية المركزي.

وأضاف أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، بعد تردد أنباء بين الأهالي بأن الوفاة كانت بسبب نقص أو نفاد كميات الأكسجين، مشيرًا إلى أن اللجنة ما زالت تتابع عملها.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.

«السوشيال ميديا» تفجرالواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي، ويظهر وفاة 7 من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وأظهر الفيديو وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة وتواجد عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، فيما قال موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله، وطالب متداولو الفيديو بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى، ودعوا أي شخص يصاب بمرض كورونا بأن يُعزل في منزله ويتلقى العلاج.