مصور فيديو «الحسينية» يروي تفاصيل الحادث: المستشفى بيتاكل فيها فسيخ ومفيش أكسجين

كشف أحمد نافع، مصور فيديو مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، عن كواليس تصوير فيديو الرعاية المركزة في المستشفى ووفاة 4 مرضى مصابين بكورونا، قائلا: «جرى تصوير الفيديو الساعة الـ10:12 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمحافظة لشرقية، أثناء الصعود إلى الرعاية واكتشاف عدم وجود أي أنابيب أكسجين أو أكسجين للمرضى المعزولين».

محبس الأكسجين مغلق منذ الجمعة

وأضاف نافع، لـ«الوطن»: «اللي حصل إنّه من يوم الجمعة وبالتوازي مع حادث مدينة زفتى، اتقفل المحبس الخاص بالأكسجين في الحسينية برضو، وكان الخزان فيه 1900 لتر لحد الساعة 4 الفجر، لكن بفضل الله وبخبرة الأهالي، اكتشفنا إن المحبس اتقفل، ونزلنا أنا والأهالي جري ناحية الخزان، واتفاجئنا إن في محبس واحد شغال والباقي مقفول، ونسبة الضغط 5%، وهي المفروض تكون 10%، ففتحنا كل المحابس، والمرضى ابتدوا يستنشقوا الهواء والأكسجين بدأ يرجع».

وتابع مصور الفيديو: «الحادثة كانت امبارح، الخزان كان فيه 400 متر من الأكسجين امبارح الصبح، ورحنا لمدير المستشفى والمسؤول، وبيقولوا العربية جاية من الصالحية من أذان العصر، والمفترض تيجي المستشفى في حدود 38 دقيقة بحسب كلامهم».

وأوضح نافع: «حد من اللي موجودين قالي روح اتصرف في اسطوانة اكسجين احتمال العربية متجيش، والحمد لله اتصرفت في الأسطوانة والجهاز»، مضيفا: «المستشفى قال لنا في 28 أنبوبة شغالة وكل العناية فيها أكسجين ومفيش مشاكل، وريحونا على كده لحد الساعة 10 بالليل والعربية مكانتش وصلت، لقينا حد من الأهالي بيصرخ وبيقول (الناس بتموت فوق)، واتفاجئنا إن مفيش أكسجين للمرضى، وإنه خلص من المستشفى من العصر والعربية اللي كانت هتيجي مجتش لحد الساعة 11 مساءً».

مصور فيديو الحسينية: كل حالة كورونا معاها مرافق بمستشفى الحسينية

واستطرد مصور الفيديو، أنّ عمته المتوفاة نتيجة إصابتها بكورونا، تبلغ من العمر 66 عاما، ودخلت إلى المستشفى السبت الماضي، قائلا: «المستشفي عادي، وكنا قاعدين فوق في العزل قبل فتح الرعاية المركزة، ومستشفى الحسينية بيتاكل فيه فسيخ في العزل، وكل حالة من المعزولين بكورونا معاها مرافق».

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّه جرى التواصل مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة واقعة وفاة عدد من المرضى المصابين بكورونا داخل العناية المركزة، وذلك داخل قسم العزل في مستشفى مدينة الحسينية المركزي».

وأضاف غراب، في تصريحات صحفية عنه، أنّه بعد المعاينة والفحوصات المبدئية ووفقا لتقرير الصحة، تبيّن أنّ عدد المتوفين 4 في عناية العزل، موضحا أنّه يوجد 17 طفلا في الحضانات ومرضى في العناية العامة.