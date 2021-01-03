بعد واقعة مستشفى الحسينية.. أماكن وأسعار شراء وتأجير أسطوانات الأكسجين

حالة واسعة من الجدل ممزوجة بالرعب، أثارها مقطع فيديو قصير لا يتعدى 50 ثانية، يُقال إنّه تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي في الشرقية ويظهر وفاة 7 من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار شراء أو تأجير أسطوانات الأكسجين من الصيدليات والشركات سواء لمصابي كورونا في المستشفيات أو في العزل المنزلي على النحو التالي:

صيدلية العزبي

تتيح صيدلية العزبي بيع أسطوانات الأكسجين بالأسعار الآتية:

- أسطوانة 6 لتر بسعر 1710 جنيهات.

- أسطوانة 8 لتر بسعر 1995 جنيهًا.

- أسطوانة 10 لتر بسعر 2140 جنيهًا.

- أسطوانة 40 لتر بسعر 3560 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا عن الأسطوانات بسعر 425 جنيهًا، ويضاف لها المرطب لتخفيف حدة دخول الأكسجين بسعر 1200 جنيه.

صيدلية سيف

- أسطوانة 40 لتر معبأة بسعر 5000 جنيه.

- أسطوانة 10 لتر معبأة تباع بسعر 2700 جنيه.

- وتباع مستلزمات الأسطوانة «المرطب - المنظم - الخرطوم - الماسك» بسعر 2200 جنيه.

الشركة العالمية للمستحضرات

- أسطوانة أكسجين 6 لتر بسعر 850 جنيهًا.

- أسطوانة أكسجين 8 لتر بسعر 1200 جنيه.

- أسطوانة أكسجين 10 لتر بسعر 1500 جنيه.

- أسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 3500 جنيه.

- ويباع المنظم منفصلًا مع المرطب والماسك بسعر 1250 جنيهًا.

شركة الغازات الطبية

- الأسطوانة الـ40 لتر بالمنظم بسعر 3350 جنيهًا.

- الأسطوانة الـ10 لتر بالمنظم بسعر 2250 جنيهًا.

الشركة القطرية للغازات

- أسطوانة أكسجين 10 لتر بسعر 1425 جنيهًا.

- أسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 2565 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا بسعر 350 جنيهًا.

ويمكن ملء الأسطوانات الفارغة من الشركة بسعر 20 جنيهًا للأسطوانة الصغيرة، وبسعر يتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة.

صيدلية الإسعاف

ويمكن تأجير أسطوانة الغاز من صيدلية الإسعاف بسعر 1350 جنيهًا لمدة 10 أيام ويضاف إليها رسوم الغاز 10 جنيهات، ويتم احتساب جنيهًا واحدًا غرامة تأخير عن كل يوم بعد اليوم العاشر، وذلك بشرط إحضار تقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج، وصورة بطاقة المريض السارية، وصورة بطاقة المستلم السارية، وآخر إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أرضي، على أن يتم تحويل مبلغ التأمين بعد اليوم العشرين من تسليم الأسطوانة.

شركة المستحضر للغازات

- تتيح الشركة إمكانية ملء الأسطوانة الفارغة بـ40 جنيهًا.

- وتتوافر الأسطوانة كاملة 40 لترًا للجمهور بسعر 1850 جنيهًا.

شركة أوكسي إيجيبت

- أسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 1750 جنيهًا.

- أسطوانة 10 لتر بسعر 1300 جنيه.

- أسطوانة 2 لتر بسعر 750 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا بسعر 550 جنيهًا.