التعليم: إعلان القرار الأخير بشأن امتحانات الترم الأول خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة لم تستقر حتى الآن على عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم بعد يوم 20 فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ هناك متابعة لحظية لمستجدات تفشي فيروس كورونا، والقرار الأخير بشأن الامتحانات سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لم يتم تحديد مواعيد عقدها أو إعلان جداول الامتحانات من قبل الوزارة حتى الآن، موضحا أنّ مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها المحددة حتى الآن، وحال جد جديد فيما يخص فيروس كورونا سيتم ترحيل مواعيدهما.

وأشار المصدر، إلى أنّ الوزارة ستعقد اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة لوضع السيناريوهات المحتملة حال ساءت الأوضاع نتيجة تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ هناك تخوف لدى الوزارة من قرار إلغاء العام الدراسي نتيجة تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا، وحتى الآن الأمور تسير بصورة طبيعية، وجميع المدارس على مستوى الجمهورية التزمت بمنع نزول التلاميذ للمدارس، للحفاظ على أرواحهم من كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ فكرة إلغاء العام الدراسي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا غير مطروحة على الإطلاق، وحال ساءت الأوضاع سيستكمل العام الدراسي أون لاين، مو تأجيل الامتحانات لجميع صفوف النقل بجميع مراحل التعليم جاء في صالح الطلاب، للحفاظ عليهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال مجاهد، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع فيروس كورونا، واستكمال العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنّ الوزارة اتخذت احتياطاتها اللازمة لمواجهة أي صعوبات أو تحديات تنتج عن فيروس كورونا، كما أنّ الوزارة تدرس حاليا إجراءات جديدة لتنفيذها في المدارس حال عودة الدراسة بعد 20 فبراير المقبل، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.