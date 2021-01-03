طلاب «طب» يستغيثون بعد تأجيل الامتحانات: «بقالنا 16 شهر وعاوزين نتخرج»

تأجيل امتحانات الكليات، كان الحديث الذي شغل أغلب الطلاب في الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأجيل الحكومة لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام أمر وارد في حال كان هناك ارتفاع ملحوظ في إصابات «كورونا»، بعد العودة من إجازة منتصف العام.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الوضع الوبائي لكورونا بعد انتهاء إجازة منتصف العام سيترتب عليه قرار تحديد مواعيد الامتحانات أو تأجيلها لنهاية العام، من خلال دمج الفصلين الدراسيين في امتحان واحد.

طلاب «طب»: بقالنا 6 شهور بنمتحن وكله هييجي على دماغنا

تأجيل الدراسة في الجامعات أمر قاسٍ ويجعل الخريجين في حالة لا يحسدون عليها، وفقًا لهايدي الغلبان، طالبة سنة 6 بكلية الطب جامعة المنصورة، لافتة إلى أنها تأمل في التخرج منذ 6 سنوات وتأجل بسبب كورونا كثيرًا.

وأضافت «هايدي» لـ«الوطن»، أنها تتبع برنامج «مانشستر» في الدراسة، والذي بمقتضاه أن تتخرج في شهر ديسمبر الماضي، لكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيل الامتحانات والمفروض أن تنتهي في منتصف شهر يناير «بقالنا في آخر سنة دي جوالي 16 شهر وتعبنا ونفسنا نخلص».

كما أوضح طالب الطب عمار قنديل، أن طلبة كلية الطب يمتحنون منذ 6 أشهر، «من ساعة رجوع الدراسة من شهر 9 وإحنا في امتحانات وكان من المفترض إن فاضل 3 امتحانات ونتخرج، قرارالتأجيل ده عادي لأي كلية إلا طب هيكون صعب عليها».

وأكد قنديل أن نظام التخرج هو امتحان طلبة طب في الباطنة والجراحة والنسا والأطفال في امتحان واحد، ويعتمدون على تراكم الامتحانات واحدا تلو الآخر وتكوين فكرة عامة وشاملة، «التأجيل ده كارثة وهيضيع مجهود سنة كاملة».

ومن جانبها، قالت روزان سعد طالبة طب المنصورة، أن طلبة الكلية تضرروا من تعطيل الدراسة قبل ذلك بسبب كورونا، وعلى الرغم من ذلك امتحن الطلاب في الصيف دون إلغاء أي من أجزاء المنهج، لا ترجو من المسؤولين أن يرأفوا بحالهم.

وتابعت: «إحنا بنتخرج وفاضلنا 3 امتحانات ونخلص لازم يكون في استثناء لطلبة طب طلبة البكارليوس التأجيل هيبقى صعب علينا وهييجي علي دماغنا، ونقسنا نخرلص ونشتغب في النستشفيات لأن بلدنا محتاجانا في الوقت الحتلي خاصة مع انتشار كورونا».