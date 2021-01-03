محاضر لغير الملتزمين بالكمامات في جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بالمواقف

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد عدد من المواقف من بينها ميدان رمسيس وعبدالمنعم رياض، وجرى تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأكد محافظ القاهرة، أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستكون على مدار اليوم، بكافة أنحاء العاصمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات

وأكد محافظ القاهرة، أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات، الأمر الذي يدل على وجود وعي كبير منهم وتفهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وناشد المحافظ، المواطنين، استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاجتياز هذه الأزمة.