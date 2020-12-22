نائب محافظ القاهرة: نقل 400 أسرة من الهجانة لأهالينا

قال ابراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن 400 أسرة سيتم نقلهم تباعا خلال الأسبوع الجارى من العقارات المقامة أسفل الضغط العالى بمنطقة عزبة الهجانة شرق مدينة نصر إلى مشروع الإسكان "أهالينا".

وأضاف "صابر" في تصريح له، اليوم، أن نقل السكان لأكثر من سبب أبرزها القضاء على العشوائيات الخطرة وتوفير حياة آدمية ومسكن آمن للمواطنين وانتشالهم من تحت خطر الضغط العالى، علاوة على توسعة محور الوفاء والأمل نظرًا لكونه من أهم المحاورالجاري إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، ويبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد وصولا إلى طريق السويس، ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة لرفع كفاءة شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين حيث يؤدى إلى اختصار رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

مستهدف إزالة 516 عقار بعزبة الهجانة

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية لـ"الوطن" ان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يتابع الأعمال أولا بأول حيث زار الموقع للاطمئنان على نقل وتسكين الأسر فى وحدات مجهزة بالكامل ومزودة بكل الخدمات فى مشروع أهالينا، لافتا إلى إازالة 516 عقار بإجمالي 1411 أسرة حيث تم تسكين 993 أسرة منهم حتى الآن بمساكن أهالينا2 بحي السلام، مؤكدًا إزالة 473 منزلًا حتى الآن، مقام بطريقة غير آمنة أسفل خطوط الضغط العالى لما تمثله من تهديد خطيرعلى الصحة العامة.

استمرار إزالة منطقة الطيبي لبناء مشروع روضة السيدة

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة المرحلة الثانية من منطقة "الطيبي" بنطاق حي السيدة زينب لبناء مشروع روضة السيدة 2 فى إطار خطة تطوير العشوائيات، وقال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، أنه سيتم إنشاء روضة السيدة زينب ٢ لاستيعاب سكان منطقة الطيبى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير مسكن آمن وحياة كريمة للمواطنين على غرار مشروع روضة السيدة1، لافتا إلى إزالة أكثر من 50 عقار بعدد 90 أسرة من أصل ١٤٣ عقار جار إزالتهم بالمرحلة الثانية.