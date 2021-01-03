«بلوشستان» الباكستاني.. مازال القتل مستمرا

يشهد إقليم «بلوشستان» جنوب غربي باكستان، حركة تمرد استقلالية تتواجه مع الجيش الباكستاني منذ عقود، وتصاعدت في السنوات الأخيرة، مع بدء تنفيذ ورش ضخمة في إطار ممر اقتصادي بين الصين وباكستان.

ويعاني الإقليم الباكستاني، من الفقر رغم امتلاكه ثروة من المحروقات والمعادن.

واليوم، قتل 11 عاملا وأصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة، أثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاطعة «بلوشستان» جنوب غربي باكستان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الشرطة الباكستانية، إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم.

وتنشط أجهزة الاستخبارات، بصورة خاصة في بلوشستان، الإقليم الصحراوي الشاسع الواقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ويشهد إقليم «بلوشستان»، أعمال عنف تقوم بها مجموعات إسلامية أوقعت مئات القتلى في السنوات الأخيرة، فيما استهدفت القوات الأمنية الباكستانية، المتمردين في الإقليم منذ 2004. واتهمت المجموعات الحقوقية الدولية، القوات الباكستانية، بارتكاب انتهاكات في المنطقة.

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت وسائل إعلام باكستانية، إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بانفجار وقع في «بلوشستان»، ووقع الانفجار بالقرب من ناد لكرة القدم في «بنجور».

وفي 15 أكتوبر من العام الماضي، قتل 15 شخصا في كمين نصبه إرهابيون في الإقليم الباكستاني، استهدف قافلة عمال تابعين لقطاع المحروقات.

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل 6 قتلى على الأقل، وأصيب 21 آخرين جراء تفجير دراجة نارية ملغومة ، بمدينة «شامان » بالإقليم الباكستاني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وفي 21 مايو الماضي، تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على 5 مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عمليات تمشيط نفذتها في بلوشستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».