إعادة فتح طريق بنها - شبرا الحر بعد زوال الشبورة المائية

فتحت الإدارة العامة لمرور القليوبية طريق شبرا - بنها الحر من الاتجاهين أمام السيارات، وذلك بعد زوال الشبورة المائية وتحسن الرؤية.

وغطت شبورة مائية، صباح اليوم الأحد، عددًا من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، و«شبرا – بنها» الحر، وعدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وقال مصدر بالإدارة العامة لمرور القليوبية، إن طرق القليوبية لم تشهد أي حوادث طرق اليوم، مشيرًا إلى وجود سيولة مرورية على جميع الطرق بفضل الاحتياطات الأمنية والمرورية.

وناشد العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية السائقين والمواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، ومنع التوقف على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه الآخرين بوجود السيارة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت في وقت سابق غلق طريق «شبرا - بنها» الحر فى الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة ووضوح الرؤية.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات، منعًا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وتتابع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

فيما شدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها لمواجهة الطوارئ في الطقس، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية لمتابعة الطقس، مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس.