صور.. غلق وتشميع 18 سنتر تعليمي بنطاق 5 مراكز في البحيرة

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن لجان مشكلة من قبل المديرية، مرت على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز «شبراخيت - إيتاي البارود - الرحمانية - كفر الدوار - التحرير- الدلنجات - مركز وبندر كفرالدوار - أبو حمص»، أسفر المرور عن ضبط العديد من السناتر المخالفة، وجرى تحرير مخالفات لهم.

في إدارة شبراخيت، تم المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت، وأسفر عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسي والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت.

وفي إدارة إيتاي البارود، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بغرب المدينة وفراولو، وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة الرحمانية، جرى متابعة مقرات الدروس الخصوصية، بمحطة الرحمانية وقرية كفر غنيم، وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.

وفي إدارة بندر كفر الدوار، تم مرور اللجنة على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق قرية البيضا، وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس.

وفي إدارة التحرير، تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وفي إدارة الدلنجات، تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات بحي هندي ووجدت المقرات مغلقة وبقرية المسين وجد مقر واحد لمعلم لغة عربية خارج التربية والتعليم وتم الغلق والتشميع وباقي المقرات الأخرى للدروس الخصوصية جميعها مغلقة.

وفي إدارة مركز كفر الدوار، تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق قرية السبعين بمجلس قرية كوم اشو، وتم الغلق والتشميع.

وفي إدارة أبوحمص، وجد مقر للدروس الخصوصية بأرض الصلاح وتم غلق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم ضبط مدرسين يعطيان دروس بعمارة تحت الإنشاء وتم غلق المقرات وأخذ الإجراءات اللازمة وأخذ إقرارات عليهم بعدم إعطاء دروس مرة أخرى.

خطة الدولة

أتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن، طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020، للمرور على كل المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.