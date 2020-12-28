غلق 18 مركز دروس خصوصية بمدينة دمياط الجديدة تعمل بدون تراخيص

أغلقت اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المكونة من إدارات «التنمية والأمن وتراخيص التشغيل» بالجهاز، بالإشتراك مع شرطة التعمير، (18) مركزا للدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة، تعمل بدون ترخيص وتزاول نشاط بالمخالفة وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

صرح بهذا المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

غلق 18 مركز دروس خصوصية بمدينة دمياط الجديدة

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، ومضيفا أن من يقوم بفض الجمع (الشمع) الأحمر سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

وأكد رئيس الجهاز على استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق تلك المراكز ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والشئون القانونية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير، واصلت شن حملاتها الموسعة لتنفيذ قرارات غلق للمحلات التي تعمل بدون ترخيص، وسحب رخص بعض المحال لعدم سداد المستحقات المالية للجهاز، وكذلك للبدرومات التي تزاول نشاط بالمخالفة بمدينة دمياط الجديدة، وتم تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

وكان رئيس الجهاز، أوضح أن الغلق والسحب تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، محذرا المخالفين من إعادة فتح المحلات أو البدرومات إلا بعد الرجوع للجهاز.