غلق 520 مركز دروس خصوصية في القاهرة

قال اللواء ابراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنّ أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والشرطة، أغلقت 520 مركزا للدروس الخصوصية مؤخرا بمختلف الأحياء، موضحا أنّ الحملات مستمرة من قبل الأحياء لغلق أي سنتر مفتوح على الفور، وذلك في إطار توجهات الدولة لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التأكيد على أهمية دور المدرسة في ظل منظومة التعليم الجديدة.

اجراءات قانونية ضد السناتر

وأضاف عوض، لـ«الوطن»، أنّ أجهزة المحافظة لن تتوانى عن التصدي لظاهرة مراكز الدروس الخصوصية على الفور، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي سنتر مفتوح حاليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، مؤكدا أنّ أولياء الأمور عليهم دور كبير في الحد من تلك الظاهرة خاصة في الفترة الراهنة، حفاظا على سلامة أولادهم.

السناتر مصدرا لنشر العدوى والوباء بين الطلاب

من جانبه، هاجم محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مراكز الدروس الخصوصية، قائلا إنّها مصدرا لنشر العدوى والوباء بين الطلاب، لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير وخلافه.

وأكد أنّ أغلب الحالات المصابة بين الطلاب في المدارس تأتي من سناتر الدروس الخصوصية، بسبب عدم اتباعها أي ضوابطـ فضلا عن التجمعات والزحام، فالمدارس تتبع كل الضوابط التي أقرتها الصحة من تعقيم وتطهير، فضلا عن مراعاة الإجراءات كافة لحماية الطلاب وعدم تعريضهم لأي ضرر.

ولفت إلى أنّ مديرية التعليم بالقاهرة تبدأ الأسبوع الحالي امتحانات العملي في المدارس، وبعدها مباشرة امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، مؤكدا أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها 9 يناير المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من أي خطر والحد من انتشار كورونا، وبينها ارتداء الكمامة والتباعد ومنع التزاحم واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، علاوة على أنّ كل لجنة امتحان عدد الطلاب فيها لن يتجاوز 14 طالبا.