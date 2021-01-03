طريقة سداد فواتيرك الحكومية إلكترونيا بعد تزايد إصابات كورونا

تشهد البلاد الفترة الحالية تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتي تخطت حاجز الـ1000 إصابة يوميًا، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من انتشار الموجة الثانية للفيروس، مشددة على الالتزام بالكمامات والحد من التجمعات وتجنب الزحام، خاصة داخل المصالح الحكومية والبنوك والتوجه إلى منظومة الدفع والشراء الإلكتروني.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة لمتابعيها وقرائها أبرز المدفوعات الحكومية والبنكية التي يمكنك إنهائها من المنزل دون الحاجة للطوابير والزحام.

أولًا: سداد فاتورة الكهرباء

ويوجد العديد من الطرق لسداد فاتورة الكهرباء وهي على النحو التالي:

1. عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة مصر عبر الرابط: www.eehc.gov.eg، من خلال إدخال رقم المحمول واختيار شركة التوزيع وكود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

2. من خلال نقاط التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية مثل: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

3. يمكن سدادها عن طريق نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول.

4. يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ البنكية التي تقبل سداد الفواتير وهي: «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك بلوم – بنك كريدي أجريكول – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK».

ثانيًا: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

1. يمكن شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع عن طريق مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء.

2. يمكن شحن الكارت عن طريق نقاط شحن الكروت التابعة لشركة فوري والموزعة على مستوى الجمهورية.

3. يمكن لعملاء شركة جنوب القاهرة وشمال القاهرة استخدام تطبيق GTPay شحن كارت العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ(NFC) «الشحن عن طريق الهاتف المحمول»، وذلك عن طريق وضع القطعة النحاسية الموجودة بالكارت أمام كاميرا الموبايل، والتي من خلالها يتم قراءة البيانات، ويوضح لك التطبيق المبلغ المطلوب، ثم يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة، من خلال الفيزا الخاصة بك عبر قناة الدفع.

ثالثًا: دفع فاتورة المياه

1. يمكن للمواطنين سداد فواتير المياه عن طريق نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو من خلال تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول.

2. عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تسمح بسداد الفواتير.

رابعًا: دفع فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت

1. يمكن للمواطنين دفعها من خلال موقع الشركة الإلكتروني: https://billing.te.eg/ar-EG، عن طريق إدخال كود المنطقة ورقم التليفون واختيار طريقة السداد.

2. من خلال منافذ وفروع تحصيل (WE) المنتشرة على مستوى الجمهورية.

3. من خلال منافذ التحصيل التابعة لـ«فوري، خدماتي، Bee، البريد المصري، مصاري، وأمان».

خامسًا: دفع فاتورة الغاز

1. يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال شركات التحصيل الإلكترونية: «فوري - أمان - مصاري - Bee».

2. يمكن دفعها عن طريق المحافظ الإلكترونية التي تسمح بسداد الفواتير.

سادسًا: دفع فاتورة الموبايل

1. يمكن دفع فاتورة الموبايل عن طريق تطبيق شركة المحمول «فودافون - اتصالات - أورانج - We» الموجود على هاتفك، وذلك بمجرد إدخال رقم بطاقة الدفع الخاصة بك وسداد رسوم التحصيل.

2. يمكن دفع الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة المحمول التابع لها خطك.

3. من خلال نقاط تحصيل فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية عن طريق دفع القيمة المستحقة واستلام الإيصال، أو عن طريق تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول.

سابعًا: تحويل واستقبال الأموال

1. يمكن للمواطنين إجراء خدمات تحويل واستقبال الأموال من المنزل عن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية التي تتيحها البنوك للعملاء وغير العملاء للتحكم في معاملاتهم البنكية والحكومية، مثل محافظ البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك CIB.

منها تحويل الأموال ودفع الفواتير.. مميزات خدمة المحافظ الإلكترونية

2. يمكن استخدام خدمة «فودافون كاش - اتصالات كاش - أورنچ كاش» التي تتيحها شركات المحمول الثلاث، والتي تمكن مستخدميها من خلال تطبيق الهاتف الموجود على الموبايل بتحويل واستقبال الأموال أون لاين وفي أي وقت.

ثامنًا: الشراء عبر المتاجر والسوبر ماركت

يمكن سداد مدفوعات باستخدام كود QR في المتاجر، وكل ما عليك هو مسح كود QR لدى التاجر، ثم السداد، وذلك عن طريق المحفظة الإلكترونية، كما يمكنك الدفع من خلال استقبال طلب التحصيل، حيث يرسل التاجر طلب الدفع مباشرة للمشتري على المحفظة الإلكترونية.