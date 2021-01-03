حتى الـ80 أمان.. علامات نقص الأكسجين عند مصاب كورونا في العزل المنزلي

«نقص الأكسجين» في الدم، بات أحد أكبر الألغاز وأكثرها خطورة على حياة بعض مصابي كورونا، وهى حالة تكون فيها مستويات الأكسجين فى الجسم منخفضة بشكل غير طبيعى، والتى يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية بالجسم إذا لم يتم التدخل الطبي، خاصة بعد أن لاحظ الأطباء خلال الفترة الأخيرة أن بعض مرضى فيروس كورونا المستجد، يحدث لديهم نقص في نسبة الأكسجين في الدم دون أن يشعروا بذلك.

مستشفى الحسينية بالشرقية ومستشفى زفتى بالغربية، أثارا جدلا واسعًا اليومين الماضيين، الأولى بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي، ويظهر وفاة 7 من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

«صحة الشرقية» عن وفيات مستشفى الحسينية: بسبب الأمراض المزمنة والجلطات

وأرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر اليوم، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة، نافيًا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة؛ مؤكدًا احتجاز 17 طفلًا داخل الحضانات بالمستشفى، ولم يتأثروا بشيء.

وأما المستشفى الثانية، نفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، ما أثير عبر موقع «فيس بوك» حول وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى زفتى العام بسبب انقطاع الأكسجين عن المستشفى، ووصفوه بكونه عارٍ تماما من الصحة، حيث أن المستشفى من أحدث المستشفيات المطورة والمدعمة بتانك وخطوط أكسجين متكاملة لتغذية أقسام المستشفى.

وفي ظل مواجهة بعض مصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي لأعراض ضيق التنفس يلجأون إلى استخدام أنابيب الأكسجين دون دراية كافية بكيفية التعامل مع المصاب في حال نقص الأكسجين.

سبب نقص الأكسجين؟

يقل الأكسجين في الدم في حالات الإصابات الشديدة للرئة، وبحسب قول الدكتور ماجد نزيه، استشاري علاجي أمراض الصدر بمستشفى الأحرار التعليمي، في حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا يصبح الهواء الداخل إلى الرئة قليل ويحتاج الشخص إلى الأكسجين لتعويض نقص الهواء.

النسب الآمنة والنسب الخطيرة لنقص الأكسجين

النسبة الطبيعية للأجسكين تتمثل في 92 فيما فوق، وبحسب تصريحات نزيه لـ«الوطن» في حال نقص الأكسجين عن 92 حتى 85 لمصاب كورونا في العزل المنزلي يمكن استخدام الأكسجين الصناعي في البيت إذا كانت الرئة جيدة حتى يتحسن الوضع وتعود النسبة إلى طبيعتها،«مصاب كورونا في البيت هيحتاج ياخد أكسجين لما ينقص عن الـ 90 لحد 80 ولو الحالة بتتحسن يبقى مؤشر كويس لو مفيش تحسن يبقى لازم مستشفى»، بحسب تعبيره.

أعراض نقص الأكسجين في الجسم

في بعض الحالات قد لا تبدو أي أعراض على المصاب وفي حالات آخرى قد تظهر أعراض تتمثل في نهجان شديد وعدم قدرة على التحدث، وقد يصل الأمر أحيانا إلى زرقة في لون الجسم، وغالبا ما يحدث هذا مع مرضى الحساسية ومرضى القلب، بحسب قول الدكتور ماجد نزيه.