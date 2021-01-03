مصدر بـ«الصحة» عن بيان كورونا اليومي: صحيح.. إحنا بنتحاسب على إيه؟

قال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنّ تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن صحة الأرقام التي تصدر يوميا بشأن مستجدات فيروس كورونا، صحيحة 100%، موضحا أنّ وزارة الصحة تعلن الأرقام الصحيحة المسجلة في مستشفيات الوزارة فقط.

62 معملا حكوميا يجري 12 ألف مسحة يوميا مقابل 400 خاص

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ الحالات المسجلة في الوزارة هي التي تخضع لمسحات PCR داخل معامل وزارة الصحة والسكان، وعددها 62 معملا على مستوى المحافظات، مشيرا الى أنّ الوزارة زودت المعامل مؤخرا بالتقنيات الحديثة، لتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا الى أنّ المعامل المركزية في وزارة الصحة، تجرى 12 ألف مسحة يومية.

مصدر: لا نخفي أرقام كورونا الحقيقة.. وهناك حالات لا تُسجل بـ«الصحة»

وتابع المصدر، أنّ هناك حالات مصابة بالفعل ولم يتم تسجيلها، ليس بهدف «التآمر»، لكن هذه الحالات داخل مستشفيات خاصة وأخرى عزل منزلي، ومنهم من يخضع لتحاليل PCR داخل المعامل الخاصة، وعددها نحو 400، مضيفا: «الحالات دي مبتتسجلش في البيان اليومي للوزارة، إحنا بنتحاسب على إيه؟، وليه نظرية التآمر؟، إحنا في وباء عالمي هنخبي ليه».

ولفت إلى أنّ العدد الذي يصدر في البيان اليومي، يوجد أضعافه في الخارج: «في حالات كتير آه، بس الحالات دي تترواح بين البسيطة والمتوسطة».

وأكد المصدر أنّه لا يوجد حالة مصابة بالفيروس ومصنفة شديدة الخطورة وغير مسجلة في الوزارة أو خارج مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تفتح أبواب مستشفياتها لأي شخص وأي حالة، وأدوية الفيروس التي نص عليها بروتوكول العلاج الجديد في نسحته الرابعة متوافرة.

وتكثف وزارة الصحة والسكان على جميع الأصعدة نشاطتها لمواجهة الأمراض التي يتعرض لها المواطنين للحفاظ على الصحة العامة لها، وتقديم روشتة علاجية بسيطة تساعدهم في الوقاية من أي أمراض أو فيروسات طارئة.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، تواصل الوزارة رفع استعدادتها بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، وضد أي فيروسات معدية.