تعرف على ترتيب الفئات المستحقة للقاح كورونا

كشف تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ الفئات المستحقة التي ستحصل على لقاح فيروس كورنا مجانا، هم العاملون بالمنظومة الصحية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والعاملون بمستشفيات الفرز، والطواقم الطبية من مختلف الهيئات والوزارات.

الصحة: مرضى الأورام وغسيل الكلى بعد الأطقم الطبية

ووفقا للتقرير، فبعد ذلك سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، وجاء مرضى الأورام في صدارة الفئة، ثم بعد ذلك مرضى غسيل الكلى، وسيتم أخذ اللقاح بالمستشفى الذي يتم به غسيل الكلى، بينما يأتي أصحاب الأمراض المناعية في المرتبة الثالثة، يليهم مرضى الصدر ثم القلب والأوعية الدموية، ومرضى السكري ثم كبار السن.

اللقاح بسعر رمزي للقادرين.. وغير القادرين سيتكفل بهم صندوق تحيا مصر

وأوضح التقرير أنّ خطة توزيع لقاح كورونا سيتم إعلانها بعد توفير كمية كبيرة للمواطنين، وسيكون اللقاح متوافرا للمواطنين القادرين بسعر اللقاح فقط، وتكلفة التشغيل ستتحملها الوزارة، بينما يتكفل صندوق تحيا مصر بغير القادرين.

مركز بكل محافظة وجرعتين لمتقي اللقاح من ذات المركز

وأوضح التقرير أنه تم تحديد مركز لتقديم خدمة اللقاح بكل محافظة ولابد أن تكون الفترة بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوم فاعلية اللقاح ويتطلب الحصول على جرعتين كما يجب الحصول على اللقاح من نفس المركز الذي تم الحصول عليه أول مرة.

وبيّن التقرير أنّ هناك عيادات متابعة ما بعد اللقاح لتقديم الرعاية لملتقي اللقاح، ترصد ظهور أي أعراض جانبية على ملتقيه، لمتابعتهم طبيا، وتخصيص 50 مقعدا المخصصين لخدمة اللقاح الطارئ لفيروس كورونا المستجد.

وذكر التقرير أنّ هناك نوعين من اللقاحات، هي المعطلة التي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له، كلقاح الإنفلونزا الموسمية، والنوع الثاني هو اللقاحات الحية المضعفة، التي تحتوى على الفيروس حيا، لكن جري إضعاف الحامض النووي ليصبح قادرا على إنتاج المناعة، ولا يتسبب في المرض، كلقاح شلل الأطفال الفموي.