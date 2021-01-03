وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي النزهة الجديدة تمهيدا لتوزيع لقاح كورونا

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، مركز طبي النزهة الجديدة، أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز تمهيدًا لبدء توزيع لقاح كورونا على الفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

ورافق وزيرة الصحة، في جولتها اللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية ووفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الوزيرة تفقدت التجهيزات بمركز تلقي اللقاح، واطمأنت على تواجد الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية وثلاجات لحفظ اللقاحات، وأجهزة كمبيوتر لتسجيل البيانات، وذلك ضمن ميكنة كافة مراكز تلقي اللقاح وإدراجها بمنظومة التشغيل التي تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقي جرعات اللقاح.

وأضاف «مجاهد»، أنَّ وزيرة الصحة ناقشت مع وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خطة تطوير ورفع كفاءة مراكز تلقي اللقاح من حيث أعمال الإنشاءات والتأكد من كفاءة المرافق، كما وجهت بإحلال وتجديد الفرش غير الطبي بكافة المراكز وتوفير كراسي متحركة، للتسهيل على المواطنين حرصًا على خدمة وسلامة كبار السن.

وتابع أنَّ وزيرة الصحة تفقدت أيضًا المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح، بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أن مركز تلقي اللقاح يشمل 4 غرف منها غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم، مضيفًا أنَّه بعد تلقي الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه ميعاد تلقي الجرعة الثانية.

وذكر أنَّ مركز تلقي اللقاح يضم أطباء لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، إلى جانب فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، إضافة إلى مدخلي البيانات والإداريين.