بعد إصابته بكورونا.. تعرف على وزير الاتصالات اللبناني

أعلن وزير الاتصالات في حكومة «تصريف الأعمال» في لبنان، طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال على موقع «تويتر»، إنه سيتابع مهامه الوزارية عن بعد، حيث سيلتزم بإجراءات العزل الصحي.

وأعرب حواط عن أمله ألا يكون قد نقل عدوى كورونا إلى أحد، معتذرا من كل من خالطه.

وكان النائب اللبناني، عضو «كتلة المستقبل» محمد الحجار، أعلن أمس في بيان، شفاءه من الفيروس، وفقا لما ذكره موقع «النهار» اللبناني.

وكان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أشار، أمس السبت، إلى وضع كارثي، في البلاد، موضحا أن المستشفيات الخاصة الـ50 والتي تستقبل المرضى باتت شبه ممتلئة.

وقامت السلطات اللبنانية، بعدة إجراءات منها الإغلاق منذ فبراير من العام الماضي كان آخرها في نوفمبر 2020، لكن تم تخفيف القيود، ما أدى إلى ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس، خلال فترة الأعياد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونرصد أبرز المعلومات عن الوزير اللبناني «طلال حواط»، وفاق لما ذكره موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني:

-مواليد «طرابلس - الميناء» في 20 يناير 1969.

- أكمل حواط دراسته الثانوية في 1987.

- حصل حواط على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات عام 1995 من جامعة سان خوسيه في كاليفورنيا.

- حاصل على ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات في 1998 من «جامعة سان خوسيه» بكاليفورنيا الأمريكية.

- عمل حواط لدى شركة «سيسكو» Cisco العالمية منذ 1999 حتى 2018، وقضى حواط منها 8 سنوات في الولايات المتحدة و11 عاما في لبنان في مختلف مواقع هندسية وإدارية.

-شارك حواط في هندسة وتصميم وتطوير شبكات الإنترنت الثابتة وشبكات الخليوي في كل المناطق اللبنانية وفي الدول المجاورة.

- حصل حواط على عدة جوائز برتبة امتياز.