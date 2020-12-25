كيف وصلت أول حالة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى لبنان؟

بالرغم من حدوث طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، أدت إلى تطور سلالة جديدة من الفيروس التاجي إلا أن العلماء والباحثين لا يعتقدون أن النسخة المتحولة من كورونا تسبب أعراضا أكثر حدة لكوفيد-19، أو أنها ترفع معدل الوفيات بين صفوف المصابين به.

وتشير المعطيات، حتى الآن، إلى أن اللقاحات المستخدمة ضد كورونا، الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، فعالة مع السلالة الجديدة.

لبنان تعلن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة

من جانبه أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، منذ قليل، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لدى مسافرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح حسن، في تغريدة على موقع «تويتر»، أن المسافرة المصابة بفيروس كورونا دخلت لبنان في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.

وحث الوزير اللبناني القادمين من المملكة المتحدة ومن خالطوا المسافرة بالتنبه واتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها.

وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعمل على متابعة الحالة المصابة وباقي المسافرين الذين خالطوها.

وكان الوزير اللبناني أعلن أن بلاده ستستلم دفعة من لقاح شركة «فايزر»، منتصف فبراير المقبل، موضحا أن العملية ستتم بشكل مباشر وليس عن طريق «سمسرة» أو طرف ثالث.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة البريطانية، اكتشاف «نوع جديد» من فيروس كوفيد-19، والذي قد يكون مسؤولا عن انتقال أسرع للمرض.

جونسون يلغي احتفالات عيد الميلاد

وألغى بوريس جونسون احتفالات عيد الميلاد، ووضع ما يقرب من 18 مليون شخص في المستوى الرابع من الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الفيروس، الذي حذر مستشاروه من تفشيه السريع.

كما صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي في المؤتمر الصحفي للمنظمة، الأربعاء، بأن المنظمة أبلغت بقرابة 4.6 مليون حالة جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد منذ بداية اندلاع الجائحة، مع الإبلاغ عن 78000 حالة وفاة جديدة في الأسبوع نفسه. وتجاوز إجمالي الحالات التي أُبلِغت بها المنظمة 75 مليون حالة، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة.

وتابع المنظري: «في الأسبوع الماضي، أبلغ مسؤولو الصحة في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية والجمهور عن اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس المُسبِّب لكوفيد-19 في بلدانهم».