تاج الدين: توفير مركزات الأكسجين لتغطية احتياج المواطنين بالمنازل

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس أوصى بتوفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتي تستطيع استخلاص الأكسجين الطبي الذي يحتاجه الإنسان من الجو، وتحويل أكسجين الجو للأكسجين الذي يحتاجه المريض، وفي هذه الحالة لانحتاج لأسطوانات غاز ولا يحتاج لمستشفى في حال توفير هذا الجهاز، مشددا على أن خلاصة توصيات اجتماع الرئيس بالأمس هي إتاحة الأكسجين وعدم حدوث نقص به والزيادة الإنتاجية في مراكز الإنتاج وتوفير عدد ضخم لأسطوانات تغطي احتياج المواطنين بالمنازل.

كورونا له أعراض متعددة أغلبها تنفسية

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن فيروس كورونا له أعراض متعددة أغلبها تنفسية والكثير منها يشابه مع الإنفلونزا العادية أو نزلة البرد العادي، ويتم تجميع الأعراض وشكوى المريض للإشتباه بكورونا ويتم عمل تحاليل وأشعة، وفي الأخير قد نلجأ إلى pcr، كاشفا أن إيجابية تحاليل الـ pcr التي أُجريت حتى الآن 63%، وpcr لا يغني نهائيا عن التحليل الإكلينيكي.

pcr للتأكد من إصابة وشفاء المصاب بكورونا

وأضاف تاج الدين أن pcr يتم عملها من أجل التأكد من أن المشتبه به مصاب بكورونا من عدمه، ولكي يتم متابعة حالة المريض والتأكد من التحول من إيجابي كورونا لسلبي.