مستشار الرئيس: لدينا دراسات وافية لكل لقاحات كورونا المتاحة في العالم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، إنه يوجد دراسات وافية لكل لقاحات فيروس كورونا المتاحة في العالم من حيث تسجيلها في البلد المنشأ، وفاعليتها، والبرنامج الزمني وآلية تطعيم المواطنين سواء من الكوادر الطبية أو مرضى الأمراض المزمنة كأولوية، ثم توفير أماكن ملائمة وحضارية لتسجيل المواطنين وإعطائهم هذه اللقاحات حسب الجداول الزمنية الموضوعة.

مصر لديها تجارب كثيرة فيما يخص اللقاحات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها تجارب كثيرة فيما يخص اللقاحات وصناعة اللقاحات، مشيرا إلى وجود جدول تطعيمات إجبارية بمصر تفرضها وزارة الصحة على المواطنين منذ ولادة الطفل وعلى مدار عمره، وهذه اللقاحات حمت المواطنين من أمراض كثيرة مثل الحصبة والسعال الديكي والدرن.

ونوه إلى أن اللقاحات معروف فائدتها وقيمتها، وهناك أماكن أنتجت لقاحات بالطرق التقليدية التي تأتي بالفيروس نفسه ويموت الفيروس ثم يحقن به الجسم بعد تحضيره علميا وفنيا يحفز الجهاز المناعي للجسم على تكوين أجسام مضادة للوقاية من هذا الفيروس، وهناك طريقة أخرى لا يموت بها الفيروس نهائيا لكنه يتم التعامل معه على أنه يكون أجسام مناعية ولكن لا تؤدي للمرض.

اللجان العلمية تقوم بفحص ملفات اللقاحات ودراستها

وتابع أن هناك طريقة جديدة لعمل التطعيمات، وهي طريقة لم تكن موجودة من قبل، ولكن ما يهم خلال بحث الملف العلمي أن اللقاح وتجاربه الإكلينيكية السريرية على البشر في الفترة الزمنية والعدد الكافي ونتائجه وتسجيله في بلد المنشأ، وبعد ذلك تقوم اللجان العلمية بفحص الملفات ودراستها وبناء عليه تصدر موافقة هيئة الدواء المصرية، وتكون الموافقات عبارة عن نوعين، موافقات بعد فترات طويلة من التجارب، ولكن مع الوباء العالمي والاستعجال فالكثير من الأماكن العلمية التي أنتجت اللقاحات اختصرت المدة البينية بين المراحل المختلفة وفي النهاية بعد دراستها علميا وفنيا وضمان فاعلية وتأثير هذه اللقاحات يتم الموافقة على اللقاح وتداوله بمصر.