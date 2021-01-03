أول صورة لوائل الإبراشي من داخل العزل المنزلي قبل نقله للمستشفى: لسه ممنوع من الكلام

ببدلة رياضية زرقاء اللون، أطل الإعلامي وائل الإبراشي في أحدث ظهور له من داخل العزل المنزلي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، بصحبة طبيب يرتدي كمامة.

وتحدث عمر جوهر، من فريق إعداد برنامج «التاسعة» للإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية، عن كواليس الظهور الأول قائلا لـ«الوطن»، إن الصورة أُلتقطت منذ عدة أيام داخل منزل المذيع، «الصور بقالها يومين تلاتة».

وأوضح «جوهر»، أن حالة «الإبراشي» الصحية مستقرة وفي تحسن ملحوظ، إلا أنه لا يزال ممنوعًا من الحديث بأوامر الأطباء حتى الآن، لافتًا إلى أنه ملتزم ببرتوكول وزارة الصحة، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

يشار إلى أن أسرة الإعلامي وائل الإبراشي أعربت عن انزعاجها من شائعة تدهور حالته الأخير الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وأصدرت أسرته بياناً علي الصفحة الرسمية للإبراشي عبر موقع «فيسبوك»، جاء نصه كالآتي: «بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

تضمن البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».

وانتشرت شائعة عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، ما أثار قلق الجميع، ما جعل الصفحة الرسمية له تنفي تلك الأخبار وتوضح أن حالته استقرت داخل مستشفى زايد التخصصي بعدما دخل العناية المركزة.