رشوان يطالب بعدم تناول الحالة الصحية للشخصيات العامة دون تقرير طبي

طالب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.

وتحت عنوان «نداء من نقيب الصحفيين»، قال رشوان في بيان عنه: إنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية بدون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقاءهم ومحبيهم، في وقت هم فيه جميعا أحوج ما يكونون إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.

النقابة تطالب بعمل المصابين بأمراض مزمنة من المنزل

وفي وقت سابق أصدرت نقابة الصحفيين بيانا طالبت فيه جميع المؤسسات بالسماح للزملاء الذين يعانون من أمراض مزمنة بالعمل من المنزل للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشادت النقابة بالتعاون الذي أبدته بعض مؤسسات الدولة كوزارة الصحة وجامعة القاهرة في الاستجابة للشكاوى الواردة إليها من الصحفيين والتعامل مع بعض الإصابات في صفوف الزملاء.

وناشدت النقابة أيضا الجميع بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولفتت إلى أن لجنة الرعاية الصحية برئاسة أيمن عبد المجيد وفرت كمامات ومواد كحولية ومطهرة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.