تايلاند ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت تايلاند رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة من أسرة بريطانية وصلت مؤخرًا إلى العاصمة «بانكوك».

وأوضح عالم بارز بمجال الفيروسات في جامعة تشولالونجكورن، دكتور يونج بوفوراوان- في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد- إن الأسرة البريطانية من مقاطعة كنت ومكونة من أربعة أفراد وصلوا إلى البلاد في الـ 21 من شهر ديسمبر الماضي وأصيبوا جميعهم.

وأوضح الدكتور أن العدوى بدأت بالأم والطفلين أولًا ثم انتقلت إلى الأب، وهم يرقدون في الوقت الحالي بمستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم ويخضعون لحجر صحي، مؤكدًا أنه تم إخضاع الحالات للمراقبة جيدًا للحيلولة دون وقوع أي انتشار آخر.