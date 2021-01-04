طريقة تقديم طلب إثبات خلع للمرأة السعودية

اتجهت وزارة العدل السعودية مؤخرًا نحو إطلاق موقع الكتروني يشمل للعديد من الخدمات الالكترونية الخاصة بالزواج والخلع والأسرة والميراث ونوهت المؤسسة على ضرورة توثيق وإثبات تلك الخدمات.

وتستعرض "الوطن" في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة كيفية إثبات الخلع للمرأة السعودية وفقا لوزارة العدل.

المستندات اللازمة للتقديم على طلب إثبات خلع

وفقا لوزارة العدل ستحتاج الزوجة إلى بعض الأوراق الرسمية قبل التقديم على طلب إثبات خلع، وهذه الأوراق ضرورية لتعبئة بيانات الطلب إلكترونيًّا، وهي كالتالي، إحضار شاهدين/ معدلين والهوية الوطنية (أصل وصورة) وحضور الطرفين أو وكلاء عنهما وعقد الزواج (أصل وصورة).

خطوات التقديم على خدمة إثبات خلع

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية .

ثانيا من داخل الموقع اختار تبويب الأسرة ثم اختر إثبات خلع ومنها قم بملأ البيانات المطلوبة ومن بينها إختيار المحكمة ثم بيانات الزوج وبيانات الزوجة وبيانات عقد الزواج وبيانات الشهود / المعدلين .

ثالثا: بمجرد ما إن تنتهي من تسجيل كافة البيانات المطلوبة اختر أيقونة "تقديم الطلب" وومن هنا تم إرسال طلب توثيق الخلع .

رفع دعوى الخلع في السعودية

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن وزارة العدل، أعلنت أنه يمكن من خلال خدماتها الإلكترونية، التقدم بطلب إثبات الطلاق من قِبَل الزوج، أو رفع دعوى (فسخ نكاح- خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) من قِبَل الزوجة.

ونوهت الوزارة إلى أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج، فيتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/، كما يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.

وكشفت العدل السعودية، أنه في حال رَغِبَت الزوجة التقدم بدعوى «خلع»، فيتم الدخول على الرابط التالي https://nagazcourtsportal.moj.gov.sa/، والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «خلع»، وإكمال تعبئة الصحيفة.