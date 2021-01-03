شهيد و3 رجالة.. مقتل طالب وإصابة زملائه تصدوا لعاطلين حاولا سرقتهم بالقوة

أمر المستشار أحمد المراية، رئيس نيابة ثان المنصورة اليوم، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن وجه لهما اتهامات بقتل طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية، وإصابة 3 من زملائه بطعنات مختلفة، من أجل السطو المسلح على متعلقاتهم تحت تأثير شرب المواد الكحولية.

واعترف المتهم «خالد ا. ا.، 30 سنة عاطل»، مقيم بمساكن مشعل بدائرة قسم أول المنصورة، سابق اتهامه في قضيتي بلطجة وسرقة، وبحوزته سلاح أبيض «خنجر»، أنه وصديقه «محمد س. س.، 23 سنة عاطل، ومقيم بقرية «العزبة» بدائرة مركز سمنود الغربية، تناولا معا مواد كحولية، في المنطقة الواقعة بجوار حديقة الهابي لاند بالمنصورة، وبعدها شاهدوا 4 طلاب يجلسون علي النيل فبدأوا في استدراجهم.

وأكد المتهم، في اعترافاته أمام النيابة أنه كان يحمل «خنجرا» وصديقه يحمل «مطواة»، وأشهرا الأسلحة في وجوه الطلاب، إلا أن التهديد لم يرعبهم، فبدأ بطعن الأول، في الصدر وقبل أن يسقط طعنه أخري في الرقبة، وتبين أنه يدعي محمد محمود العزب، 17 سنة طالب بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالمنصورة، وتوفي في مكان الحادث.

وأوضح «محمد س. س.، 23 سنة عاطل»، أنه عندما شاهد صديقه طعن الطالب الأول، بدأ الطلاب يدافعون عن زميلهم، فشارك معه في طعنهم أيضا، وتمكن بعدها من الهروب من المكان بعد أن تجمع المواطنون وأمسكوا بزميله.

وتسبب الحادث في وفاة محمد محمود العزب، 17 سنة، وإصابة 3 طلاب آخرين وهم: «خالد محمد محمد السيد» 16 سنة طالب، ومقيم بمنطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة، وأصيب بجروح قطعية بالبطن، و«يحيي الدين محمد غازي» ، 17 سنة طالب، ومقيم بناحية منطقة سيدي يونس دائرة القسم، وأصيب بجروح قطعية بالرأس والقدم اليسرى، و«أكرم مجدي عبدالحميد»، طالب بذات المدرسة، ومقيم بمنطقة الدراسات دائرة القسم وأصيب بجرح طعني بالقدم اليسرى.

ومن جهة أخرى، شيع أهالي المنصورة جنازة الطالب محمد محمود العزب، بعد أن صرحت النيابة بدفن الجثة، وسط حالة من الحزن الشديد خاصة وأنه وحيد والديه.