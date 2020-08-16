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القبض على طالب ذبح سائق توك توك بالمنوفية بغرض سرقته

كتب:

إبراهيم الديهي
07:12 م | الأحد 16 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، من ضبط طالب بالثانوي الصناعي لاتهامه بذبح سائق لغرض سرقة التوك توك الخاص به .

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه "ط. ر".

وجاري عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة . كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بالعثورعلى جثة سائق توكتوك مقتولا، وتم نقله إلى المستشفى لانتظارقرارالنيابة العامة وتحقيقاتها في الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية عموس، واللذين دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بالقصاص لسائق التوكتوك  والذي أطلقوا عليه "شهيد لقمة العيش "، مطالبين بتقديم القاتل لمحاكمة عاجلة تحقيقا للعدالة.

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