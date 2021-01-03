يسري نصر الله يعلن عبر «الوطن» إصابته بفيروس كورونا

أعلن المخرج الكبيرة يسري نصر الله عبر «الوطن» إصابته بفيروس كورونا، وكذلك بالتزامن مع إصابة يسرا وجمال العدل، ما جعله يغيب عن جنازة صديقه وحيد حامد والذي توفي أمس بعد وعكة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الأسبوع الماضي.

وتعاون الثنائي يسري وووحيد في فيلم «إحكي يا شهرزاد» بطولة حسن الرداد ومنى زكي وسوسن بدر ومحمود حميدة ونسرين أمين وناهد السباعي وغيرهم، وعرض الفيلم عام 2009.

وكانت آخر أعمال يسري مسلسل «نمرة اتنين»، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي والذي كرم على هامش فعالياته الكاتب الراحل وحيد حامد.