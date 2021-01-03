المحافظ يتفقد المراحل النهائية قبل افتتاح ميناء بورسعيد البري

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ميناء بورسعيد البري الجديد للوقوف على الأعمال النهائية الجارية بالميناء، تمهيدا لإفتتاحه قريبا، حيث تستكمل في الفترة الحالية أعمال شبكة المرافق والطرق المودية للميناء.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الميناء البري الجديد سيكون واجهة حضارية جمالية للمحافظة على أعلى مستوى، ويضم كافة الخدمات التي توفر الراحة المسافرين والسائقين وجميع المتعاملين مع الميناء، ومن المقرر أن يضم كافة وسائل المواصلات العامة والخاصة والتي تعمل بين بورسعيد والمحافظات، كما تم اختيار موقع الميناء ليكون الواجهة المباشرة بين محور ٣٠ يونيو ومدخل المدينة الجنوبي الغربي، وذلك لتوفير السيولة في حركة المرور بين السيارات المتعاملة مع الميناء وشبكة الطرق الخارجية دون الدخول إلي قلب المدينة لمنع الاختناقات المرورية بشوارعها.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تفقد مستشفي 30 يونيو بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل، التي من المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

وتم المرور على جميع أقسام وغرف وأجنحة المستشفي وأقسام الطواري والأشعة والغسيل الكلوي وغرف العمليات. وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المستشفى يعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أنه يقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيله ليقدم الخدمة الطبية لأهالي مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو.

وأوضح أن ما يجري بالمستشفى يعد إنجازا بعد أن توقف العمل به لأكثر من 18 عاما، والآن أصبح إحدى الصروح الطبية وأول مستشفى على محور 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.