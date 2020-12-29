محافظ بورسعيد: أبطال الجيش الأبيض قدموا نماذج رائعة للتضحية

أثنى محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، على جهود العاملين في القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، سواء من الأطباء أو أطقم التمريض ومديري المستشفيات والمسعفين، معتبراً أنهم يضربون المثل في التضحية بالنفس، والسهر على راحة المرضى.

وقال محافظ بورسعيد، في تصريحات له مساء الثلاثاء، إن ما يقدمه أبطال الجيش الأبيض سيسجل بكل فخر لكل أطقم الصحة والعاملين بها، وأن جميع المتابعين لجائحة كورونا يقدرون هذه الجهود العظيمة، التي يقدمونها منذ بداية جائحة كورونا، ومازالوا يقدمون المزيد من التضحيات، في مواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف اللواء "الغضبان" قائلاً: "لا يمكننا أن ننسى شهداء الجيش الأبيض، الذين ضحوا بأرواحهم في المواجهة الشرسة مع فيرس كورونا، من أجل إنقاذ المرضى والمصابين في هذه الجائحة".

جاءت تصريحات محافظ بورسعيد، خلال احتفال بتكريم أطقم الأطباء والتمريض بمستشفيات العزل ببورسعيد، وتكريم مديري المستشفيات وأطقم المسعفيين، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، وحسن عمار.

وقام المحافظ بتقديم شهادات التقدير وميداليات المحافظة للمكرمين، وطالبهم باستمرار الجهود والحفاظ على الأداء المتميز لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بجميع المستشفيات.

وكان محافظ بورسعيد قد عقد اجتماعاُ موسعاُ، في وقت سابق، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، بحضور نائبه المهندس عمرو عثمان، وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.