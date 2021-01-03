مصادر: مبادرة إحلال السيارات القديمة أصبحت تشمل كل محافظات مصر

كشفت مصادر مسئولة في وزارة التجارة والصناعة، عن فتح باب التقديم إلى مبادرة الإحلال للسيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، ليكون متاحا أمام جميع المحافظات، بدلا من اقتصارها على 4 محافظات فقط.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أنه قبل القرار كانت مبادرة الإحلال مقتصرة على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية فقط، مؤكدة أن الوزارة أتاحت التسجيل إلكترونيا لأصحاب السيارات التي مر عليها 20 عاما، حتى يتمكن أصحابها من كل المحافظات من عملية التسجيل، عبر موقع إلكتروني سيتم إطلاقه خصيصا للمبادرة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لتقديم الطلبات، لكنها قالت إن تقدم الطلبات سوف يبدأ من الغد وسيستمر لفترة غير قصيرة، وأضافت: «سيتم خلال المعرض عرض ماركات السيارات التي سيتم الحصول عليها مقابل السيارات القديمة، وسيتم أيضا عرض أسعارها، فضلا عن إتاحة تفاصيل التقسيط من خلال البنوك المشاركة في المعرض».

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشروط التي ستطلبها المبادرة أن تكون رخصة السيارة باسم المستفيد، حيث لن يتم الاعتداد بالتوكيلات أو العقود المسجلة.

وتفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جنبات معرض النماذج لسيارات تعمل بالغاز الطبيعي بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، ويتاح المشاركة به أمام الجمهور مجانا.

ودعت وزير التجارة، المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى سيتم إطلاقها خلال افتتاح المعرض، متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة وبرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وقالت «جامع»، إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، والتي تشمل سيارات «سيدان واتوبيسات وميكروباصات ونقل»، وكذلك نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة لمشاركة ممثلي الشركات العالمية.