قاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور: أم العيال بتخوني مع عيل (فيديو)

«بتخوني» هكذا برر خمسيني قتل زوجته، صباح اليوم، طعنا بسكين، فى أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، بعد مطاردته لها فى الشارع واستغاثتها بالمارة، الذين لم يتمكنوا من إسعافها، وانهال عليها بالطعنات فى أماكن متفرقة بجسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، في جريمة قتل علني في وضح النهار.

الفيديو الذي حصلت عليه «الوطن» ومدته دقيقة واحدة، تظهر فيه الزوجة المجني عليها، مضرجة فى دمائها وترتدي ملابسها كاملة، وبجوارها يقف زوجها ممسكا بسكين استخدمها في قتلها في يده اليسرى، بينما أشعل سيجارة وأمسكها في يده اليمنى.

يتابع الزوج القاتل تبريره للجريمة بقوله «اسكتوا متعرفوش حاجة.. دى مراتي أم عيالي، بتنام مع عيل اسمه .... فى الحرام، اللي حصل حصل هي نصيبها كدة»، ثم نعت زوجته الملقاة على الأرض، بلفظ يخدش شرفها.

الفيديو الصادم، تظهر منه أصوات عدد من المارة الذين التفوا حوله، كما يُسمع صوت سيدة واحدة فقط هاجمته وسبته، مذكرة إياه بوعيد من الله قائلة «هتتغز فى جهنم»، ثم يُسمع صوت آخر يقول «حد يطلب إسعاف».

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات فى القضية، بعدما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على الزوج المتهم، والذي اعترف بالقتل لسوء سلوكها، كما تحفظت الشرطة على السلاح المستخدم فى الجريمة، وتستمع النيابة العامة لأقوال المتهم ونسبت له اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتحفظت الأجهزة الأمنية والقضائية، على كاميرات مراقبة، أظهرت الجريمة من بدايتها، حيث يظهر فى تفريغ شريط إحداها، الزوج القاتل وهو يطارد زوجته المجني عليها، حتى سقطت على جانب الطريق، فانهال عليها طعنا بالسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.