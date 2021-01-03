قناة السويس عن عائدات عام 2020: إنجاز جديد سببه السياسة التسويقية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نتائج عام 2020، هو نجاح جديد يضاف إلى الهيئة في كيفية إدارة ذلك المرفق الحيوي، خاصة مع اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم، حيث إنه وعلى مدار العام الماضي، تم تحقيق عبور 18829 سفينة لقناة السويس بعائد 5.61 مليار دولار خلال 2020: «بفضل السياسة التسويقية والإجراءات الاحترازية أعطانا حزما من المكافآت».

ربيع: كان فيه سفن مش بتيجي عندنا

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم تخفيض أسعار عبور السفن من شمال أوروبا إلى 17%، وهو ماكان له عظيم الأثر في عبور الكثير من السفن: «كان فيه سفن مش بتيجي عندنا، ونتيجة التخفيضات بقت بتيجي عندنا، وعدى خلال السنة 4505 سفينة مكنتش بتعدي من قناة السويس وهي ما عوض التخفيض».

استمرار التخفيضات عام 2021 وتثبيت رسوم العبور

وأوضح أن العام الجاري 2021، ستستمر التخفيضات كما هي وتثبيت رسوم العبور من قناة السويس، ويتم الاجتماع كل 3 أشهر من قبل لجنة التسويق لإجراء تسهيلات أكبر للسفن العابرة: «بنسأل على كل مركب لو مش بيعدي عندنا هو مش بيعدي عندنا ليه، وبنبدأ في البحث ونعمل من خلال ذلك المنطلق، والحمد لله نجحنا»

قرار إنشاء القناة الجديدة في عام قرار صائب من الرئيس السيسي

وأكد أنه تم تحقيق عبور سفن بها مواسير عملاقة، وتم إجراء مناورة خاصة بسفينه محملة بمصابي فيروس كورونا وتم عبروهم: «لو مكناش حققنا النسب السنة دي كان هيبقي أمر سئ تماما، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين قناة السويس الجديدة في عام واحد كان له عظيم الأثر في زيادة نسب عبور السفن من مجري قناة السويس الملاحي».