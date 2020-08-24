أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس ارتفعت لـ27 مليارا و200 مليون دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على معدلات سير السفن بالقناة، خلال اجتماع اليوم، موضحًا أن هناك 12 ألف سفينة مرت من قناة السويس، منذ شهر يناير، وهو معدل أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "ربيع"، أن عدد السفن التي تمر من القناة، وصل إلى 86 ألف سفينة قبل افتتاح قناة السويس بخمس سنوات، وفي المقابل ارتفع العدد إلى 90 ألف سفينة، بعد الافتتاح، كما أن إيرادات قناة السويس كانت تصل إلى 25 مليارا و900 مليون دولار، قبل افتتاح القناة الجديدة بخمس سنوات، ثم ارتفعت إلى 27 مليارا و200 مليون دولار بعد الافتتاح بخمس السنوات.

وتابع: "لولا القناة الجديدة لانخفض الإيراد والتصنيف، حيث ساهمت في عبور حمولات أكبر"، مؤكدًا أن رسوم مرور أكبر سفينة حاويات في العالم تصل إلى مليون دولار، ويتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يعلن عنها ولا يوجد ممر منافس لقناة السويس في العالم، مؤكدا استمرار طرح حوافز لمرور السفن عبر القناة حتى نهاية العالم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم تطوير 10 محطات مراقبة بالقناة من أصل 16 محطة، لافتا إلى أن القناة ستمتلك أحدث كراكتين في الشرق الأوسط قريبا، حيث ستمثلان نقلة في تعميق المجرى الملاحي، مختتمًا حديثة : " رفعنا كفاءة جراجين بقناة السويس القديمة وأنشأنا آخر في القناة الجديدة".