محافظ الشرقية عن واقعة «عناية الحسينية»: سلوكيات المواطنين غير جيدة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه مر اليوم على مستشفى الحسينية، واطمئن على وجود مخزون أكسجين كاف للغاية، وذلك بوجود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فضلًا عن لجنة من وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أنه علم بواقعة وفاة مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أمس في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى الفور تحركت لجنة الساعة 1.30 صباحًا للتأكد من مخزون الأكسجين.

تحويل مسؤول الأمن عن المستشفى للتحقيق فورا

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الإجراءات التي تتم داخل المستشفيات جيدة للغاية ولكن ممارسات المواطنين هي التي غير جيدة على وجه الإطلاق، لذلك قرر المحافظ تحويل مسؤول الأمن عن المستشفى للتحقيق فورًا رغم أن من يشرف على قطاع الأمن بالمستشفى شركة خاصة، إلا أنه قرر تحويله للتحقيق بسبب الواقعة.

غراب: رئيس الوزراء يتابع مخزون الأكسجين في كل المستشفيات يوميا

وأكد محافظ الشرقية، أن الخطأ الذي صدر من مسؤول الأمن في المستشفى هو السماح بدخول شخص في العناية المركزة وتمكنه من تصوير مرضى ومتوفين دون السماح له بذلك، حتى وإن كان أحد أقارب أحد الحالات اللي موجودة فهو ليس مسموحا له القيام بذلك، وسيتم التحقيق معه بهذا الشأن، موضحًا في الوقت ذاته أن مخزون الأكسجين بالمستشفيات يتم متابعته بشكل يومي من رئيس مجلس الوزراء.

الهدف من الشائعات محاولة لغبطة المشهد

وأوضح «غراب»، أنه يكون على علم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا بقدر مخزون الاكسجين المتواجد في كل المستشفيات في المحافظة، « عندي مثلا حاليا 79 ألف لتر أكسجين سائل، وعندي 1480 أنبوبة أكسجين، الأنابيب ده تقضينا 10 أيام، والسائل يقضينا 4 أيام، وبنبعت التقرير ده بشكل يومي لرئيس مجلس الوزراء، الموضوع مش بالسهولة اللي الناس بتتكلم فيها ، الغرض من بث هذه الشائعات محاولة لغبطة المشهد».