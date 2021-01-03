القبض على مدير بمطاحن شمال القاهرة بتهمة اختلاس 10 ملايين جنيه

تمكنت قوة من مباحث التموين بالاشتراك مع مباحث القاهرة، من القبض على مدير بشركة مطاحن شمال القاهرة، لاتهامه باختلاس 10 ملايين جنيه، عن طريق التلاعب فى أوراق رسمية، وتحرر محضر بالواقعة، وتجري مناقشة المتهم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

الكشف عن الواقعة، بدأ بمعلومات وردت لمباحث التموين، وأكدتها تحرياتها السرية، حول قيام المتهم بالتلاعب فى أوراق رسمية خاصة بالوارد والصادر، ما مكنه من الحصول على كسب غير مشروع، واختلاس 10 ملايين جنيه، مستغلا عمله المطاحن وسلطته بداخلها كونه بإحدى الإدارات، كما كشفت التحريات السرية عن قيامه بتدوين كميات الأقماح بالدفاتر، بالمخالفة للحقيقة.

تحرر محضر بما أسفرت عنه التحريات الأولية، وتم إخطار النيابة العامة والتى أمرت بضبطه وإحضاره، وتمكن فريق أمني من مباحث التموين والإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته بما نُسب إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بضبط المتهم، وأمر اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالته للنيابة العامة للتحقيق.