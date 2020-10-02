 الأموال العامة تضبط قضايا اختلاس وتزوير بـ2 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا "تزوير أوراق رسمية - تحويلات مالية غير مشروعة - اختلاس مال عام - احتيال مصرفي" مُتهم فيها 7 أشخاص، ضُبط فيها مستنديا أكثر من 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.