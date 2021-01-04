قصة أول مواطن غرمته مباحث مطروح.. يقود سيارته بدون كمامة

فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات، وتطبيق العقوبات التى أقرها المجلس، طبقت الأجهزة الأمنية عدة حملات فى الشوارع بمطروح وحصلت الغرامات من المخالفين.

وتحركت مباحث مطروح بتوجيهات من وزارة الداخلية، بتطبيق الغرامات على جميع المواطنين غير المرتدين للكمامات فى مطروح.

ونظمت المباحث أول حملة انضباط للتعرف على مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من عدمه.

وتمركزت الحملة فى شارع إسكندرية وسط مدينة مرسى مطروح بالقرب من مديرية أمن مطروح وديوان عام المحافظة، وبدأت الحملة فى إيقاف السيارات الملاكى والأجرة التى تسير فى الشارع الرئيسى التجارى للمدينة.

وضبطت المباحث خلال الحملة سامى فؤاد أحمد فى تمام الساعة 10.45 صباحا وهو يقود سيارته الملاكى خلال مروره من الشارع متجهة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح التى يعمل بها، إلى مكتبه فى برج عمر المختار.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن الحملة تمكنت، بالأمس، من ضبط 10 مخالفات لمواطنين لم يرتدوا الكمامات فى الشوارع وحررت لهم مخالفات، فى أول يوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء المواطنين الكمامة وضبط وتغريم المخالفين، لافتا لأهمية تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خاصة الالتزام بارتداء الكمامات، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومنع انتشار العدوى بين الناس فى الشوارع والأماكن العامة، وناشد أهالى مطروح بأهمية التزامهم بجميع القرارات والإجراءات الوقائية والتى أقرتها الدولة، خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي منعا لانتشار العدوى، والحفاظ على صحة جميع المواطنين لعدم انتشار كورونا.

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن جميع المخالفات بعدم ارتداء الكمامات سدد أصحابها الغرامات التى أقرها مجلس الوزراء واستلموا الإيصالات بقيمة الغرامات والمخالفة، مع زيادة الأكمنة بدءا من الغد فى جميع المدن والطرق الداخلية والطرق السريعة التي تربط بين المدن ببعضها البعض من مطروح إلى الساحل الشمالى والإسكندرية ومن مطروح وحتى السلوم.