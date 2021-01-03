محافظ الغربية يشدد على الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق الغرامة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تكثيف الحملات والمتابعة، على مختلف الأماكن والمؤسسات الحكومية، والمحال التجارية، والكافيهات والمقاهي والمطاعم، للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامة على المخالفين.

وأعطى محافظ الغربية توجيهاته بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدي لفيروس كورونا، ووقف أي فعاليات ومهرجانات، مع غلق أي منشأة تنظم أية احتفالات، وتفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، ومتابعة الالتزام بنسبة 50 % للمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية، وقدرها 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

كما شهدت مواقف مراكز ومدن المحافظة، التزام السائقين والركاب، بارتداء الكمامات، ومتابعتهم من خلال الأجهزة الأمنية والمرورية في دوريات متحركة وثابتة، وكذلك التزام كامل بالكمامة داخل البنوك، والمحاكم تطبيقها، فيما شهدت الشوارع، التزام كبير ملحوظ، بارتداء الكمامة، بينما يتم لتوقيع الغرامات المالية من قبل الأجهزة الأمنية على الحالات التي يتم رصدها مخالفة دون ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار الحكومة بشان هذا الصدد.

من ناحية أخرى أغلقت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف الأستاذة منى صالح رئيس المدينة وشمعت إحدى قاعات الأفراح ببسيون بعد فض الفرح المقام بها.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، مرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة الأستاذ محمد صلاح على المقاهي بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفور بلشاي وتم مصادرة الشيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة، كما تم فض 3 تجمعات أفراح بقرى دقرن وكوم مهنا.

ويناشد محافظ الغربية المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والتواجد بأعداد كبيرة بالأماكن المغلقة حرصا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.