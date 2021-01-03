«سحب رخص وتحرير مخالفات».. القليوبية تشن حملات على مخالفي الكمامات

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوخي الحذر من العدوى، وضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والشوارع.

قاد الحملة، العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والعميد السيد رصاص مأمور قسم أول بنها، وجرى عمل مجموعة من الأكمنة في شوارع العاصمة بنها أمام محطة السكة الحديد، وعلى الطرق العامة.

أسفرت الحملة عن سحب 237 رخصة قيادة وتسيير، وتوقيع غرامات على عدد كبير من المواطنين، ظهروا في المواصلات العامة والشوارع دون ارتداء الكمامات، حيث جرى تغريم 168 مواطنًا 50 جنيها لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ الخمسين جنيه، يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة.

وأضاف الهجان في تصريحات صحفية أنه في حالة عدم ارتداء المواطنين الكمامة داخل سيارت السيرفيس والأجرة، يتم سحب رخصة قائد السيارة والتنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.

في وقت سابق أعلنت شركة مياه القليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني «فوري» لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة في إطار التسهيل على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فوري دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال «الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وإدخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال».