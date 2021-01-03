السكك الحديدية: قطار رقم 934 شهد أول تطبيق لـ«غرامة الكمامة»

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن قطار رقم «934» المتوجة من القاهرة إلي الأقصر هو أول قطار طُبق عليه قرارات الحكومة في الساعات الأولى في هذا اليوم، وهي الغرامة الفورية بمبلغ 50 جنيها لمن لا يرتدي الكمامة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أنه يتم تشديد الإجراءات طوال اليوم خاصة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الخامسة كونه وقت الذروة وخروج الموظفين من أعمالهم لاستقلالهم القطارات.

أشرف رسلان: السكك الحديدية أول هيئة تنفذ قرار الغرامة

وأضاف «رسلان»، خلال لقاء على شاشة «Extra news»، أنه لا يتم السماح بعبور أي راكب إلى القطار المتوجه إليه إلا بارتداء الكمامة بسبب الإرشادات التي ينفذها المسؤولون في وزارة المواصلات للتعامل مع الحالات المخالفة، فالغرامة تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 150 جنيها كحد أقصي، موضحًا أن السكك الحديدية أول هيئة تنفذ قرار الغرامة، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر وغيرها من الإجراءات.

يوجد فريق كامل لخدمة الشعب من توجيههم وإرشادهم

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية، وجود فريق كامل لخدمة الشعب من توجيههم وإرشادهم، كما أن مشرفي القطار وشرطة النقل والمواصلات ومفتشي خدمة العملاء والمبيعات يقومون بتنبيه المواطنين بارتداء الكمامات، مشيدًا بتجاوب الناس لهذا القرار حفاظًا على أنفسهم وغيرهم ومن يصر على عدم ارتداء الكمامة ينقل إلى شرطة النقل والمواصلات وعمل محضر لهذا الفعل.

يوجد علي جميع شبابيك حجز التذاكر كمامات تباع للمواطنين بشكل رمزي

وتابع: «كل من ناظر المحطة ومشرف ورئيس القطار وبعض الجهات الإشرافية هم من يقومون بتنبيه الركاب على ارتداء الكمامات، ويوجد على جميع شبابيك حجز التذاكر كمامات تباع للمواطنين بشكل رمزي، و لا يسمح لأي قطار أن يتوجه إلى ورشتة إلا أن يتم عملية التعقيم لهذا القطار».