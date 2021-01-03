أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا

وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب التوجيه والتخطيط الدائم الذي يقوم به الرئيس في قناة السويس وتوجيه الدائم بحل أي عقبات تخص القناة، موضحًا أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لم تؤثر على قناة السويس وذلك بفضل القناة الجديدة، فالعام الماضي مر حوالي 18920 سفينة وهذا الرقم لم يكن بالإمكان عبوره من قبل.

أسامة ربيع: توسيع قناة السويس أدى إلى عبور الكثير من السفن

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن توسيع قناة السويس أدى إلى عبور الكثير من السفن بالإضافة إلى العائد الكبير الذي تصدره القناة، فقد وصل إلى 5 مليارات و600 مليون دولار من خلال هذة القناة وهي من أعلى النسب التي تسجلها القناة منذ تأسيسها، موضحًا أن قناة السويس لم تتعرض لأي خسائر رغم جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم.

الهيئة لديها التخطيط والمرونة والاستعداد لأي شيء

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لديها التخطيط والمرونة والسبق قبل حدوث شيء والاستعداد له، وهذا سبب النجاح في الفترة الماضية بالإضافة إلى التخطيطات التي قاموا بها من خلال هذا العام وقد عبر 4035 سفينة لم تعبر من قبل وكانت تعبر من موانئ أخرى، وهذا قام بتعويض الحاويات التي لم تعبر نتيجة فيروس كورونا، «عملنا خصومات وعروض وأخدنا بالنا من ديسمبر 2019 وتقديراتنا بأن يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي تحققت».

أسامة ربيع يكشف حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر الفترة الأخيرة

وسخر رئيس هيئة قناة السويس، من ما أثير من شائعات بشأن تعرض قناة السويس لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «الحاجات اللي ناجحة دايما بيكون لها أعداء لذلك نجد هناك حملات تشكيك في نجاح قناة السويس».